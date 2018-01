Nieuw onderzoek naar verdwenen oorlogschepen in Javazee

DEN HELDER - Het ministerie van Defensie heeft vandaag bekendgemaakt meer onderzoek te doen naar de Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee. Twee schepen en een groot deel van het derde oorlogsschip zijn van de oceaanbodem verdwenen.

De reden voor dit onderzoek is de recente berichtgeving in Indonesische en Nederlandse media over de verdwenen oorlogswrakken. Vorige week werd bekend dat de wrakken van Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms Kortenear illegaal waren geborgen. De uitkomst van het officiële onderzoek, dat de daders niet te achterhalen zijn, klopt volgens de berichten niet.

De schepen zonken op 27 februari 1942 bij de Slag in de Javazee. Hierbij zijn 900 Nederlandse marinemensen omgekomen. Mogelijk zijn de stoffelijke resten van deze mensen gevonden bij het bergen van de schepen. Indonesische media meldden dat de botten begraven waren in een anoniem massagraf.

Onderzoek naar stoffelijke overschotten

Minister van Defensie Ank Bijleveld laat de Kamer weten dat de berichtgeving is onderzocht, maar dat experts van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen nieuw bewijs hebben gevonden van wrakstukken van de schepen. "Voor zover zij nu en op basis van de beschikbare informatie kunnen vaststellen zijn de beelden van scheepsresten al eerder door ons onderzocht", schrijft de minister.

Andere delen van de berichten, over bijvoorbeeld de stoffelijke overschotten, zijn volgens de minister wel aanleiding voor nieuw onderzoek. Ook Indonesië duikt opnieuw in de kwestie, heeft het land laten weten. De Nederlandse ambassadeur spreekt vandaag met de Indonesische minister van Transport.