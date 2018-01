Tattookoning Schiffmacher beklimt podium in Beverwijk: "Het leven is een lach en een traan"

BEVERWIJK - Tattookoning Henk Schiffmacher treedt vanavond voor het eerst op in het Beverwijkse Kennemertheater. De artiest vertelt tijdens de voorstelling zijn indrukwekkende levensverhaal, dat boordevol anekdotes zit.

"Het leven is een lach en een traan", zegt Schiffmacher tegen NH Nieuws. "Ik heb weleens iemand gehad die as van een overledene bij een rouwtatoeage wilde zetten. Ook van huisdieren. Ik ben een 'mercenary' (huurling, [red.]) dus ik doe wat die klant wil", zegt hij tegen NH Radio.

Naast opmerkelijke verhalen, worden ook ontroerende gebeurtenissen in de voorstelling verteld. "De generatie die in de nazikampen heeft gezeten, is aan het uitsterven. Nu zijn er kleinkinderen die het 'Auschwitz-nummer' van hun opa willen dragen als een soort geuzentattoo."

Spannend

Het decor heeft Schiffmacher zelf gebouwd. Ook het podium is door de man zelf ingericht. "Dat voelde heel erg lekker, maar ik ben nog best gespannen." Om het nog spannender te maken, was Henk zijn stem vorige week nog kwijtgeraakt. Met oefeningen probeert hij die warm te houden.

De repetitie vond hij niet prettig. "Ik moest twee uur lang praten, zonder dat er iemand in het theater zat. Het was nodig voor de techniek, maar het ging me te ver, kletsen met jezelf."

Ondanks wat stress heeft de tattookoning erg veel zin in de voorstelling. "Ik ga een been breken", grapt hij als verwijzing naar het Engelse 'break a leg'.