Redder Nico adopteert afvalbunker-kitten Smoezel

HEERHUGOWAARD - Begin december wist Nico Drolinga uit Heerhugowaard niet wat hem overkwam toen hij een kitten vond in de afvalbunker op zijn werk. Hij redde het doodsbange beestje en gaf hem aan de dierenambulance Alkmaar. Bijna twee maanden later woont kitten Smoezel veilig en wel bij Nico en zijn familie.

Tijdens zijn nachtdienst bij vuilnisbeheer HVC Groep in Alkmaar zag Nico iets rondlopen door het geleverde afval. Het bleek een kitten te zijn, die waarschijnlijk via een container was meegenomen door vuilnismannen. "Als de kat in een perscontainer terecht was gekomen, was het heel anders met hem afgelopen", vertelde Drolinga destijds aan NH Nieuws.

Met veel moeite hebben Nico en een collega het beestje gevangen en overgedragen aan de dierambulance. Aangekomen bij het Dierentehuis Alkmaar was Smoezel erg angstig en schuw, schrijft het dierentehuis in een bericht. Medewerkers vermoeden dat Smoezel nog maar twaalf weken oud was toen zij hem opvingen.

Gastouder

Omdat de kitten zo bang was, werd hij tijdelijk verzorgd door assistent beheerder van het dierentehuis, Marga van der Veen. Bij haar heeft de kleine Smoezel wennen aan een huiselijke omgeving en heeft hij kennis gemaakt met andere dieren.

Dit heeft veel baat gehad. Voor Marga het wist speelde Smoezel vrolijk met haar andere katten en was hij ook niet meer bang voor mensen. "Geweldig om te zien hoe hij zoveel aan mijn huisdierenroedel heeft gehad”, vertelt Marga.

Nieuw thuis

Na zes weken was het tijd voor de kitten om een vast thuis te krijgen. En niemand minder Nico nam Smoezel in huis. Afgelopen vorige week heeft Nico zijn nieuwe kat opgehaald.