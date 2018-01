Ajax breidt uit in Azië

AMSTERDAM - Ajax gaat samenwerken met de Japanse club Sagan Tosu. Vorig jaar gingen de Amsterdammers al in zee met een Chinese club.

Ajax gaat de Japanse club Sagan Tosu helpen bij de opleiding van coaches en spelers en met organisatorische zaken. Sagan Tosy speelt in de J-league, het hoogste niveau in Japan. De club hoopt vooral de jeugdopleiding te verbeteren.

Vorig jaar sloot de Ajax Coaching Academy al een samenwerkingsovereenkomst met de Chinese club Guangzhou R&F FC. Algemeen directeur Edwin van der Sar is blij met de samenwerking: "Dit is een nieuwe en belangrijke stap voor Ajax in Azië." Ajax wil in meerdere werelddelen vergelijkbare samenwerkingsverbanden aangaan.