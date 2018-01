Dorian van Rijsselberghe maakt rentree in Miami

TEXEL - MIAMI Van Rijsselberghe 'rustig' op de plank in Miami

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe maakt deze week zijn rentree in RS:X-klasse tijdens de wereldbekerwedstrijden in Miami. De eerste dag werd er niet gevaren, omdat er te weinig wind stond. Woensdag werden drie races afgelegd. Van Rijsselberghe werd dertiende, vijftiende en zestiende.

De Texelaar was best tevreden: "Het gaat wel lekker, ik het het naar mijn zin. Het is zwaar als er niet zoveel wind staat. Maar dit is mijn eerste wedstrijd sinds september." Van Rijsselberghe is tweevoudig Olympisch kampioen en besloot afgelopen jaar om door te gaan tot de Olympische spelen van Tokio in 2020.