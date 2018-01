Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeval in distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een ongeval in een distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost. Het slachtoffer zou onder een heftruck terecht zijn gekomen.

Volgens een getuige is het slachtoffer inmiddels onder de heftruck vandaan gehaald. Hij zou gewond zijn aan zijn been. Een traumahelikopter landde nabij de plek van het ongeval ter assistentie. Het gaat om een distributiecentrum van de Action aan de Perenmarkt.