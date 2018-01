Paard en inzittenden auto komen met de schrik vrij na plons in sloot

MIDDENBEEMSTER - Een moeder, dochter en hun pony hadden gisteravond de schrik van hun leven toen ze met auto en aanhanger en al in een sloot belandden in Middenbeemster. Gelukkig hielden zij niks over aan hun natte avontuur, blijkt vandaag.

Moeder en dochter waren net onderweg naar huis na avondje paardrijden bij de paardenclub toen het misging. De auto kwam met trailer en pony terecht in een sloot. De twee inzittenden konden zelf de auto uitkomen. Politie en brandweer rukten uit om het edeldier in de stromende regen op het droge te krijgen.

"Het was enorm schrikken. Je hoopt dat dat je nooit gebeurt", zegt Mirjam Huisman, de vice-voorzitter van paardrijvereniging Beemster Ruiters, waar het ongeluk gebeurde. Zij heeft gebeld met de brokkenpiloten. "Ze zijn heel erg geschrokken. Maar naast wat blauwe plekken lijkt het verder mee te vallen." De trailer waarin het paard werd vervoerd is wel total loss.



'Geen trauma'

De pony is er ook zonder ernstige verwondingen vanaf gekomen. Huisman denkt dat de pony er verder weinig aan zal overhouden. "Er gaat wel vaker iets mis in een trailer en wonder boven wonder stapt zo'n paard de volgende dag gewoon weer in. Mensen houden daar een trauma aan over, maar blijkbaar hebben paarden daar minder moeite mee."