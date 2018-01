Fred Benson toch niet naar asv De Dijk

AMSTERDAM - Oud-prof Fred Benson komt bij nader inzien toch niet naar De Dijk in Amsterdam. Dat meldt bestuurslid Saïd Bentohami aan NH Sport.

Woensdag meldde De Dijk nog vol trots dat Benson was aangetrokken, donderdag blijkt dat de komst van de 33-jarige aanvaller niet doorgaat. Volgens bestuurslid Saïd Bentohami is er een probleem met de papieren van de aanvaller. Hij had bij zijn laatste club een amateurcontract dat niet aan de voorwaarden van de KNVB voldoet, waardoor hij niet speelgerechtigd is. "Het is jammer, want het was een welkome aanvulling met zijn ervaring en kwaliteiten", vertelt Bentohami. "Maar we hebben Chakib Tayeb, Nabil El Gourari en Mustapha El Amrari weer terug bij de selectie, die eerst eigenlijk al gestopt waren bij De Dijk. Er is dus geen noodzaak."

Extra doelman

Wel is er op een andere positie in de selectie een aanvulling nodig. "Een extra doelman is een absolute noodzaak", zegt Bentohami. "Mocht er één van de twee keepers wegvallen, moet je wel een extra doelman hebben."

Toeslaan bij buitenkansje

Benson speelde bij RKC Waalwijk. Daar liep zijn contract afgelopen zomer af. De overstap zou na de zomer alsnog kunnen plaatsvinden, maar zover is het nog niet. "Als er een buitenkansje zoals Benson zich nu nog voordoet, zullen we toeslaan", aldus Saïd Bentohami.