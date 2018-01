Vermiste Teresa (35) vertrok van huis en is sindsdien spoorloos

AMSTERDAM - De politie heeft een opsporingsbericht geplaatst voor de Amsterdamse Teresa Diaz Nerio. De vrouw vertrok vorige week van huis, daarna is er niks meer van haar vernomen. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Diaz Nerio is 35 jaar, slank, heeft halflang krullend haar en bruine ogen. Haar moedertaal is Spaans, maar ze spreekt ook Engels en verstaat Nederlands.

Vermoedelijk is ze 17 januari met haar Gazelle-omafiets van haar huis aan de Oudezijds Achterburgwal vertrokken. Waarschijnlijk had ze een korte jas aan en een kleurige sjaal om.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er rekening wordt gehouden met een misdrijf. "Mijn collega's zijn bezig met het onderzoek. Ze houden alle opties open", laat zij weten aan NH Nieuws.

Zoektocht

De familie van Diaz Nerio doet er alles aan om erachter te komen waar ze is. Op Twitter is een account aangemaakt om aandacht te vragen voor haar vermissing en er worden flyers verspreid met haar foto erop.

Mensen die meer weten over waar de vermiste vrouw is, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.