Man uit Den Helder zwaargewond bij tankstationdrama Gent Foto: Google Maps Streetview

DEN HELDER - Een 44-jarige man uit Den Helder is maandagavond zwaargewond geraakt toen een dronken bestuurder op een tankstation in Gent inreed. De man, een medewerker van het bedrijf Terracon in Werkendam (Noord-Brabant), ligt op het moment in een ziekenhuis in België, maar is buiten levensgevaar.

Drie collega's van het bedrijf stonden buiten bij het tankstation, toen de dronken automobilist met een flinke snelheid op hen af kwam gereden. Bij dit ongeluk is één werknemer van het Noord-Brabantse bedrijf overleden. De medewerker uit Den Helder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een medewerker van Terracon weet te vertellen dat het Noord-Hollandse slachtoffer inmiddels van de Intensive Care af is, maar dat hij voorlopig nog in het ziekenhuis moet blijven.