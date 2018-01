Politieauto brandt uit in Hoofddorp

HOOFDDORP - Twee auto's zijn vannacht uitgebrand aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp. Een van de voertuigen was een politieauto.

De brand woedde rond 5.00 uur. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De politie sluit brandstichting niet uit.

Vorige week vrijdag werd op dezelfde plek de voordeur van een woning in brand gestoken. Op 9 januari zou daar ook al een auto in brand zijn gestoken.

Lees ook: Politie zoekt getuigen van brandstichting in Hoofddorp

Volgens een getuige zou de personenauto van de bewoonster zijn waar de voordeur van in brand was gestoken. Of de incidenten verband met elkaar houden, is niet duidelijk.

De politie is een onderzoek gestart.