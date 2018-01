Deel dit artikel:











Automobilist bekneld bij frontale botsing op kruising Beverwijk Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

BEVERWIJK - Een automobilist is vanmorgen rond 08.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Lijndenweg en de Cruquiusweg in Beverwijk. De bestuurder zat bekneld in de auto en moest eruit worden gehaald door de hulpdiensten.

Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie bij het ongeval, maar hoefde uiteindelijk niet te landen. De gewonde bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn flink beschadigd en zullen worden geborgen.