Jonge judoka haalt gele band dankzij lift van politie Foto: Politie Amsterdam

AMSTERDAM - Het leek even niet mee te zitten voor een jonge judoka in Amsterdam. Toen hij onderweg was naar zijn judo-examen raakte de ketting van zijn fiets eraf. Enkele agenten die voorbij reden besloten hem een lift te geven en zorgden ervoor dat de jongen toch nog zijn gele band kon halen.

De jongen liep met zijn fiets bedroefd over straat toen de agenten hem aantroffen bij het Koopvaardersplantsoen in de hoofdstad. Hij vertelde dat hij zijn judo-examen had om 16.00 uur. Hij was bang niet op tijd te komen, omdat de ketting van zijn fiets eraf lag. Ritje

De agenten probeerden de fiets te repareren. Hoewel ze met de hulp van een voorbijganger de ketting er na een tijdje weer op kregen, zou de jongen zijn examen alsnog niet op tijd kunnen halen. Hierop besloot de politie hem een lift te geven. Na het ritje werd hij afgezet bij zijn judoschool. De actie van de agenten zorgde er niet alleen voor dat hij op tijd op zijn examen was, de judoka haalde ook nog eens zijn gele band.