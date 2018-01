Deel dit artikel:











Wordt Hoorns café het best beluisterde café van Nederland? Foto: NH Nieuws/ Wim van Amerongen

HOORN - Café Vièra in Hoorn is hard op weg om het best beluisterde café van Nederland te worden. Hun versie van het lied 'Het Cafeetje' van zanger Henk Dissel is al ruim 20.000 keer afgespeeld.

Café-eigenaren konden zich opgeven om door de zanger uit Zeist genoemd te worden in het lied. De versie met de meeste streams op Spotify krijgt een optreden van Dissel. Café Vièra staat, volgens de laatste tussenstand, ruim aan kop van de 146 deelnemers. Dat ze in het café fanatiek zijn, is duidelijk. De vaste gasten zijn 24 uur per dag bezig om het lied af te spelen. "Je moet wat voor je kroeg over hebben", vertelt een bezoekster. Eigenaar Bart Woelders is blij met alle steun. "We hebben veel vaste gasten en Dissel wordt hier vaak aangevraagd. Dus we doen ontzettend ons best." Tot het einde van vandaag worden de streams geteld, morgen wordt bekend gemaakt wie de winnaar is. "Ik doe alleen mee om te winnen", aldus Woelders.