'Duizenden mensen ziek van vliegtuiggas'

AMSTERDAM - Vijf procent van Nederlandse reizigers die regelmatig vliegen, heeft vaak gezondheidsklachten na een vlucht. Dat blijkt uit bevolkingsonderzoek van Aviation Medical Consult en researchbureaus IBT en Environs, meldt De Telegraaf.

Het rapport is aangeboden aan de door het ministerie ingestelde Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC), die wetenschappelijk onderzoek laat doen naar het zogenoemde 'aerotoxic syndrome'. Mensen aan boord kunnen doodziek worden als de motoren die verse lucht in cabine en cockpit blazen, olie lekken waarin zenuwgassen meekomen, is de conclusie, schrijft de krant.

Lees ook: Vliegtuig keert terug naar Schiphol: 15 mensen onwel door zuurstofgebrek

Passagiers, piloten en stewardessen die daar gevoelig voor zijn, takelen volgens arts-vlieger Michel Mulder, een van de onderzoekers, langzaam af. Mulder heeft becijferd dat er zo’n 700.000 veelvliegers zijn in Nederland, die meerdere keren per jaar de lucht ingaan, zakelijk, privé of beroepshalve. "Van hen krijgen er 35.000 serieuze neurologische klachten die te maken hebben met de vluchten. Zodanig dat hun dagelijkse functioneren ernstig wordt belemmerd", stelt hij.