Deel dit artikel:











Grote brand in Amsterdams restaurant: woningen ontruimd Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

AMSTERDAM - (AT5) In restaurant Oslo in de Hoofddorppleinbuurt in Amsterdam is vanavond een flinke brand ontstaan in de buizen van het afvoerkanaal. Uit de bovenkant van het pand komt een enorme hoeveelheid rook. De woningen in het pand zijn ontruimd omdat de buizen door het hele pand lopen.

De brand ontstond rond 20.00 uur. Er is niemand ernstig gewond geraakt, wel wordt een aantal mensen in een ambulance onderzocht in verband met inhalatie van rook. Volgens de brandweer is het heel ingewikkeld om te achterhalen waar de brand zich nu precies bevindt. Ze zijn druk bezig dit te onderzoeken zodat er geblust kan worden. Er worden door de brandweer ook ruiten ingeslagen om makkelijker bij de buizen te kunnen komen. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan door de brandweer.