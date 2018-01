Deel dit artikel:











Fietser geschept door auto in Haarlem Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Een fietser is vanavond door een auto geschept aan het Julianapark in Haarlem en is hierbij gewond geraakt. De auto heeft een flinke barst in de voorruit zitten. Het slachtoffer is volgens ooggetuigen overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is busverkeer niet mogelijk. De doorgaande weg richting de Rijksstraatweg / Schoterweg is afgesloten.