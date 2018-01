Deel dit artikel:











12-jarige fietser geschept door auto in Haarlem

HAARLEM - Een 12- jarige fietser is vanavond door een auto geschept op de Schoterweg in Haarlem. De jongen uit Haarlem raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 20.00 reed de 19-jarige bestuurder uit Sanpoort-Noord over de weg. Ter hoogte van de kruising met de Pijnboomstraat kwam de man in bosting met de jongen. De politie is op zoek naar getuigen om de juiste toedracht van het ongeluk te bepalen. Mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844.