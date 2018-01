Hoe een cv-monteur op rooftocht ging door de provincie

NOORD-HOLLAND - Een servicemonteur van cv-ketels is door de politie aangehouden omdat hij meerdere klanten zou hebben bestolen van een enorme hoeveelheid sieraden. De monteur liep tegen de lamp toen één van zijn klanten een vermoeden van diefstal aan de politie meldde.

Een vrouw uit Kortenhoef rook onraad toen er spullen uit haar woning waren verdwenen, terwijl ze geen braakschade had. "Ze ging nadenken wat er de afgelopen weken was gebeurd en kwam daarbij uit op de cv-monteur bij wie ze toch al een vreemd gevoel had", licht een politiewoordvoerder toe in het programma Bureau NH.

Opkopers

De vrouw had de naam van de monteur onthouden en gaf deze door aan de politie. Uit een controle in het Digitaal Opkopingsregister bleek dat de man het afgelopen jaar bij verschillende opkopers van goud in Nederland was geweest. "Wij hebben de laatste opkoper bezocht en daarbij een grote hoeveelheid sieraden in beslag genomen en daartussen zaten ook drie 'items' van deze vrouw uit Kortenhoef", aldus de woordvoerder.

Foto's van sieraden

De politie heeft foto's verspreid van de gestolen sieraden in de hoop dat mensen ze herkennen. De sieraden kunnen uit best veel plaatsen afkomstig zijn omdat hij onder meer werkzaam was in Amsterdam, Aalsmeer, Huizen, Naarden, Bussum, Hilversum, Diemen, Blaricum, Uithoorn, Amstelveen en vermoedelijk nog op meer plekken.

De monteur zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter. Tot die tijd hoopt de politie de sieraden weer terug te brengen bij de eigenaren en vragen ze mensen aangifte te doen als blijkt dat de monteur ook bij hen heeft toegeslagen.