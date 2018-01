Deel dit artikel:











Paard en trailer te water in Middenbeemster Foto: HFV Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

MIDDENBEEMSTER - Een paard dat in een aanhanger zat is vanavond met trailer en al te water gegaan aan de Rijperweg in Middenbeemster. Het paard is uit het water gehaald en de dierenarts is ter plaatse. Het paard staat inmiddels weer op vier benen.

Op de foto's is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig waren om de lege paardentrailer uit het water te tillen. Volgens een woordvoerder van de politie staat het edele dier nu op zijn benen, maar omdat paarden kwestbare dieren zijn is de nodige zorg nog aanwezig.