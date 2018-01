Schaken is mannen-aangelegenheid: "Vrouwen niet hard genoeg"

WIJK AAN ZEE - Schaken is een mannen-aangelegenheid. Geef bij Tata Steel Chess je ogen de kost en je kunt niet anders concluderen dan dat vrouwen ver in de minderheid zijn.

Adrienne Cramer uit Amsterdam is één van de weinige vrouwen in het mannengeweld in dorpshuis De Moriaan. Ze presteert minder goed dan ze had gehoopt maar geniet toch elke dag. Dat komt doordat ze een aantal mooie partijen heeft gespeeld. "Een mooie partij vind ik misschien wel belangrijker dan winnen. Van een mooi eindspel, zowel van mezelf als mijn tegenstander, kan ik erg genieten."

Met die instelling onderscheidt zij zich niet van andere vrouwen in het schaken. Allemaal willen ze mooi spelen. Dat vinden ze belangrijker dan de knikkers. "We zijn toch wat zachter. Het ontbreekt ons aan een killermentaliteit."

Daar komt nog bij dat Cramer altijd op en top gemotiveerde tegenstanders treft. "Al die mannen willen niet verliezen van een vrouw. Gebeurt dat toch, dan vinden ze het moeilijk daarvoor uit te komen."