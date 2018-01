Eigenaresse beroofd eetcafé moet 'heel wat hamburgers verkopen' om buit terug te verdienen

WORMERVEER - Barbara Berkhout, de eigenaresse van het Wormerveerse eetcafé Happie Days dat in de nacht van maandag op dinsdag werd geplunderd door een stel inbrekers, vermoedt dat in ieder geval een van de daders eerder een bezoek aan haar eetcafé heeft gebracht.

Dat leidt ze af aan de werkwijze van de inbrekers, die - zo blijkt uit camerabeelden - rond 01.00 uur al de nodige voorbereidingen troffen om later in de nacht bij de zaak in de Stationsstraat in te breken. "Ze hebben een gat in het glas van de schuifpui gemaakt", vertelt de uitbaatster aan NH Nieuws.

Iets voor 03.00 uur keerden ze terug, om via het eerder aangebrachte gat vermoedelijk met een schroevendraaier een houten balk weg te tikken en zo de schuifdeur te ontgrendelen. "Daarom vermoed ik dat iemand al een keer eerder hier binnen was geweest."

Laden en kastjes geopend

"Ze zijn eerst drie á vier minuten in de keuken geweest", gaat Berkhout verder. Daar hebben ze zo'n beetje alle laden en kastjes geopend en haar kluis gevonden. "Daar zat alles in dat vorige week contant is afgerekend."

Toch denkt ze dat de kluis slechts bijvangst was. "Voor m'n gevoel zijn ze gericht voor de kasten gegaan", verwijst ze naar de twee gokautomaten die ze gedemonteerd en leeggeroofd aantrof.

Inbrekers ontmoedigen

In de hoop inbrekers te ontmoedigen leegt Barbara de kasten dagelijks en legt ze bij vertrek de lege bakken van de automaten voor het raam. "Met de sleuteltjes ernaast, maar er zitten ook vakjes in zo'n kast waar dan nog geld wel inzit. Weinig ondernemers legen hun kast helemaal."

Naast haar kluis en de inhoud van de gokautomaat hebben de inbrekers ook een laptop en een geleende robotstofzuiger meegenomen. Omdat de verzekering de inhoud van de gokkast noch de inhoud van haar kluis vergoedt, is ze naar schatting voor een bedrag van 1.500 euro gedupeerd. "Daar moet ik heel wat hamburgers voor verkopen."

Bedekt

De onderneemster heeft inmiddels aangifte gedaan, en hoopt dat haar camerabeelden en die van collega-ondernemers van pas komen bij het opsporen van de daders. Een van hen staat er herkenbaar op, de ander had zijn gezicht goed bedekt.

Wel is duidelijk te zien dat het om 'een forse gozer' gaat. "Er stond hier ook een grote boodschappentas, die ze helemaal hadden volgepakt." Op de beelden is te zien dat de dief ondanks zijn postuur moeite moet doen de buit te verplaatsen. "Dat moet ongeveer 25 kilo zijn geweest."

Op Facebook laat Barbara weten dat haar eetcafé ondanks de inbraak gewoon geopend is. "Na een zeer drukke dag toch weer alles gereed gemaakt om morgen gewoon weer open te kunnen."