Deel dit artikel:











Annemarike van Putten: "We kunnen hier een hele mooie Nederlandse winnaar krijgen" Foto: Pro Shots / Jan Vroomans

AMSTERDAM - In de RAI worden nog snel de laatste puntjes op de i gezet. Donderdag gaat daar namelijk Jumping Amsterdam van start. De opbouwperiode is altijd een race tegen de klok, vertelt toernooi directeur Annemarike van Putten: "Het moet heel goed op elkaar afgestemd worden, dat is een mooie puzzel om te maken. We zijn nog niet helemaal klaar maar dat gaat zeker goed komen vandaag."

Dit jaar maakt Jumping Amsterdam weer onderdeel uit van het wereldbekercircuit dressuur. "Daar zijn we natuurlijk uitermate blij mee. Er gaat een heel traject aan vooraf en we zijn blij dat onze partners vertrouwen hebben uitgesproken in dit evenement", aldus van Putten. Veel grote namen

Zoals altijd doen er ook dit jaar weer grote namen deel aan het toernooi. Het kost de organisatie geen moeite om deze grote namen naar Amsterdam te krijgen. "Nee dat kost gelukkig niet zoveel moeite. Voor de wereldbekerdressuur hebben we natuurlijk sowieso de sterkste renners aan de start en met de springwedstrijd hebben we ook veel internationale namen." Kans op Nederlandse medailles

Onder al die namen bevind zich ook een groot aantal Nederlandse toppers. De kans op een Nederlandse medaille is dus groot. "We hebben een Maikel van Vleuten hier rijden die in 2016 de grote prijs heeft gewonnen. Daarnaast hebben we wereldkampioen Jeroen Dubbeldam. Dus het kan zomaar zijn dat we hier een hele mooie Nederlandse winnaar krijgen."