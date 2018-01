NH Mensenwerk: Arno en Nel verslaafd aan het Zaantheater

ZAANDAM - Elke maand bivakkeert verslaggever Ron Flens ergens in de provincie. Dat kan in een ziekenhuis zijn, maar ook op een markt, op een zorgboerderij of in een poppodium. Iedere week portretteert hij iemand met een band met die plek: de baas, een werknemer, een klant of een patiënt. Zo belicht hij de locatie door de ogen van verschillende betrokkenen. Deze maand is Ron in het Zaantheater in Zaandam, waar hij portretten maakt van een technicus, van de directeur en in deze tweede aflevering van de vaste bezoekers van het theater.

Arno en Nel Siekerman uit Koog aan de Zaan zijn verslaafd aan theater. Per jaar bezoeken ze maar liefst zestig voorstellingen in het Zaantheater. Ze houden van toneel maar ook van cabaret. "Als het maar niet te grof is", zegt Arno. We zijn een keer bijna weggelopen bij een beginnend cabaretier. Ik noem geen namen."

Hoogtepunt was voor Arno en Nel het optreden van mondharmonicaspeler Toots Tielmans een paar jaar geleden in het Zaantheater. "Bij zijn opkomst werd ie ondersteund door twee man, zo oud was ie en zo breekbaar. Het was een prachtig concert. Een paar weken later was ie dood, achteraf bleek het een van zijn laatste optredens te zijn."

In het bloed

Theater zit Nel en Arno in het bloed. Nel heeft regelmatig zelf als amateur op het toneel gestaan en de vader van Arno was lid van het Bico-cabaret, wereldberoemd in de Zaanstreek, in de jaren '60.

Ze hadden een liedje: 'Zoen me nog een keer'. "Johnny Hoes heeft daar landelijk mee gescoord en er 'Pak me nog een keer' van gemaakt. Hij heeft het gewoon gepikt van mijn vader."

Deze avond gaan Arno en Nel naar The Nation van het Nationaal Toneel. Een vijf uur durende theatersoap over de verdwijning van een jongetje in de Haagse Schilderswijk. "Het pakt je en het lijkt net echt!", zeggen Arno en Nel in de pauze. Weer een geslaagde avond in het Zaantheater.