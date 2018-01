Speelpark Oud Valkeveen dicht: 12 werknemers op straat

NAARDEN - Speelpark Oud Valkeveen sluit haar deuren. Dat laat eigenaar van het park, Michael van de Kuit, weten. Hij heeft twaalf werknemers ontslagen.

Er werd al een tijd mee gedreigd door eigenaar Michael van de Kuit, maar nu is het officieel. En dat allemaal door de vermakelijkhedenretributie die de gemeente Gooise Meren wil invoeren. Een belasting die nodig is om de kosten te dekken die gemeente maakt voor het speelpark.

"Ik ben zo teleurgesteld in deze manier van zakendoen. Het gaat allemaal over de rug van Oud Valkeveen en de politiek is alleen maar bezig met eigen politiek. Ik ben het nu helemaal zat. Het is een emotioneel besluit, ik vind het verschrikkelijk, maar het gaat zo niet langer", vertelt Van de Kuit aan NH Nieuws.

Lees ook: Speelpark Oud Valkeveen stopt met verkoop tickets: sluiting dreigt

En dat terwijl het speelpark nu juist erg druk zou moeten zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe zomerseizoen. "De voorbereidingen zijn enorm: attracties moeten onderhouden en goedgekeurd worden, werknemers moeten ingeroosterd worden."

Het park blijft open voor schoolreisjes, want die boeken maanden vantevoren. "We hebben duizenden schoolreisjes. We kunnen het niet maken om die allemaal af te zeggen." Maar voor het publiek is het park dicht.