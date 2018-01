Deel dit artikel:











Vrouw berooft Alkmaarder (36) in eigen woning Foto: Shutterstock

HOORN - ALKMAAR Een 36-jarige Alkmaarder is gisterenavond in zijn eigen woning aan de Muiderwaard beroofd. De dader is een 36-jarige vrouw, met wie de man had afgesproken.

Het doel van de afspraak is niet bekendgemaakt, maar na binnenkomst slaagde de vrouw erin de man een onbekend geldbedrag afhandig te maken. De man verzette zich, maar de korte worsteling werd gewonnen door de vrouw. Vervolgens ging ze er in een onbekende richting vandoor. De politie zette een zoekactie op touw, maar heeft de vrouw niet meer aangetroffen.