Man (52) gewond bij gasexplosie in leegstaande woning Hoorn

HOORN - Een 52-jarige man uit Hoorn is gisterenavond gewond geraakt bij een gasexplosie in een leegstaande woning aan de Johannes Poststraat.

Ondanks zijn verwondingen slaagde de man er op eigen kracht in de woning te verlaten, waarna hij later op de avond met diverse brandwonden op een ander adres werd aangetroffen.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de politie nog niet met de man heeft gesproken, is nog niet bekend wat hij in de leegstaande woning deed. De politie komt graag in contact met getuigen.