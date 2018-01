Texelaar vindt bijzonder zeepaardje op het strand

TEXEL - Texelaar Joshua van der Voort deed onlangs een bijzondere ontdekking op het strand. Hij vond een zeepaardje tussen het zand liggen.

Joshua wist hoe bijzonder zijn vondst was en nam het niet meer levende diertje in een papiertje mee. Thuis aangekomen kwam hij er achter dat hij het zeepaardje verloren was. Gelukkig had de jongen nog wel een foto van het zeepaardje gemaakt.

Dankzij de foto kwam Ecomare-medewerker Pierre Bonnet er achter dat het ging om een kortsnuitzeepaardje. Samen met het langsnuitzeepaardje komt dit soort het meest voor in Nederlandse wateren.

Tien jaar geleden waren was het zeer zeldzaam om een zeepaardje te vinden in de zuidelijke Noordzee, maar tegenwoordig komen ze steeds vaker voor. Toch blijft het volgens Ecomare bijzonder om er een tegen te komen.