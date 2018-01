Politie vermoedt verband tussen granaten bij club en café in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie denkt dat er een verband is tussen de geplaatste granaat bij de Amsterdamse club Abe, in de nacht van 23 op 24 augustus vorig jaar, en een soortgelijk incident bij café In the City, waar op 8 februari 2016 een granaat in de entree werd neergelegd.

Dat blijkt uit de aflevering van Opsporing Verzocht van gisteren. De politie vermoedt dat het gerichte acties zijn geweest, met de bedoeling de exploitanten van de horecazaken te intimideren. Net als voor het plaatsen van een granaat bij Abe is er voor de geplaatse granaat bij In The City nog niemand opgepakt.

Wel is er sindsdien nog een projectiel aangetroffen voor de deur van een horecagelegenheid. Vorige week vrijdag, in de nacht van 18 of 19 januari, werd de Korte Leidsedwarsstraat ontruimd omdat er voor de deur van Suzy Wong Lounge een explosief werd gevonden. Of de club er iets mee te maken heeft, is niet bekend. Of de politie ook in dit geval uitgaat van initmidatie evenmin.

Toch heeft waarnemend burgemeester Van Aartsen de club per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Ook In the City en Abe gingen (tijdelijk) op slot na de explosieve vondsten. "De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan", luidt de verklaring van de gemeente.

Clubeigenaren hekelen dat beleid, want de gedorven inkomsten lopen de spuigaten uit. "Ze maken ons tot dader, terwijl wij slachtoffer zijn", zei Marcel Norbart, eigenaar van de inmiddels heropende club Abe gisteren tegen AT5. Mede-eigenaar Allon Kijl , zei vorig jaar al dat hij vermoedt dat de handgranaat is geplaatst door 'hufters die het deurbeleid niet accepteren'.

De exploitanten staan niet alleen, want ook Koninklijke Horeca Nederland omtvangt signalen dat er misbruik wordt gemaakt van het gemeentebeleid. De branchevereniging wil daarom zo snel mogelijk is gesprek met waarnemend burgemeester Van Aartsen.

Vanavond wordt er in het opsporingsprogramma Bureau NH uitgebreid aandacht besteed aan de zaak.

Bekijk hieronder beelden van de daders die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van een granaat bij club Abe in de Amstelstraat.