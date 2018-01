Veerdienst Texel past dienstregeling aan vanwege harde windstoten

TEXEL - De veerdienst tussen Den Helder en Texel, TESO, vaart volgens een aangepaste dienstregeling vanwege harde windstoten aan de Noord-Hollandse kust. Het KNMI heeft code geel afgegeven in de provincie.

De windstoten kunnen snelheden bereiken tot en met 90 kilometer per uur. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten.

TESO meldt dat de dienstregeling afhankelijk is geworden van de windomstandigheden. Volgens de veerdienst is de kans groot dat dit de komende uren aanhoudt. Er wordt geadviseerd de website of Twitter van het vervoersbedrijf in de gaten te houden.