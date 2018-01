Omstander filmt aanval op drachtig schaap: "Die hond grijpt hem vol in zijn kaak"

BLARICUM - Opnieuw was het gistermiddag raak: een loslopende hond zag zijn kans schoon en viel in het weiland van de Blaricumse zorgboerderij 't Werckpaert' een schaap aan. Het drachtige dier overleefde de aanval ternauwernood. In december verloor boer Nico de Jong al twee schapen door een aanval van mogelijk dezelfde hond.

Inmiddels is de eigenaar van de hond bekend bij Nico de Jong, die de boerderij beheert. Diegene heeft aangeboden de aangerichte schade te vergoeden. De Jong stelt dat op prijs, maar geeft tegenover NH Nieuws aan dat de immateriële schade wellicht nog groter is. Van de laatste aanval is ook een filmpje opgedoken. "Ik kijk dat filmpje en ik schrik me rot", zegt De Jong. "Die hond grijpt in een liggend schaap en dan zie je dat 'ie hem vol in zijn onderkaak bijt en dat schaap eigenlijk liggend probeert weg te trekken", voegt hij vol verbazing toe.

"De kudde is helemaal gestrest", aldus de Jong. "Zelfs als ik er met mijn eigen hond kom, dan rennen ze al weg. En die hond is gewoon gewend aan de schapen en de schapen zijn gewend aan die hond. Deze kudde is nu z'n hele leven bang voor een hond, dat kan niet anders."

Drachtig

Het grote probleem is volgens de Jong dat de schapen drachtig zijn. "Door de stress kunnen ze heel makkelijk hun lammeren verwerpen. Dus over twee maanden weet ik pas hoeveel schapen er geen lammeren hebben."

Het is nog maar de vraag of het schaap dat vandaag werd aangevallen het overleeft. Het dier is door de dierenarts op vier plekken bij haar kaak gehecht. Vannacht mag ze in ieder geval doorbrengen in een veilige stal.