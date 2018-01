Geert Wilders presenteert lokale PVV-fractie Zandvoort

ZANDVOORT - Geert Wilders heeft vandaag de lokale fractie van Zandvoort, die in maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, bezocht. Hij deelde een foto van het stralende viertal op Twitter."Het was een enorm leuke dag. Prachtig."

Lijsttrekker voor de PVV in Zandvoort is de Haarlemse Marco Deen, tegenwoordig woonachtig in Zandvoort. Deen werkte 20 jaar bij Holland Casino en is momenteel ondernemer. Hij stond in 2015 op de achtste plaats van de PVV-kieslijst voor de Provinciale Staten en werd later commissielid.

Vandaag kwam de partijleider van de landelijke fractie langs om kennis te maken met de partijleden. "Het was uitstekend om Wilders de hand te schudden en de formaliteiten te regelen", vertelt Marco Deen.

Primeur

De fractie bestaat verder uit drie andere partijleden: Ronald van Tiggelen uit Zandvoort, Susanne ter Bruggen uit Zandvoort en Ruud Wigchert uit Vijfhuizen.