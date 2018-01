Oranje treft Frankrijk en Duitsland in Nations League

AMSTERDAM - LAUSANNE Het Nederlands elftal heeft een loodzware poule geloot in de Nations League. De tegenstanders van Oranje zijn Frankrijk en Duitsland.

Bij de Nations League zijn tickets te verdienen voor het EK in 2020. Woensdagmiddag was de loting in het Zwitserse Lausanne. Nederland zit in de A-divisie en kwam bij de loting in Groep A1 terecht. Met Frankrijk en Duitsland als tegenstanders is dat nu al de 'poule des doods'.

België, IJsland en Zwitserland vormen Groep A2; Polen, Italië en Portugal zitten in Groep A3 en Groep A4 bestaat uit Kroatië, Engeland en Spanje. Oranje had het dus eenvoudiger kunnen treffen. Omdat de KNVB nog altijd geen technisch directeur en bondscoach heeft aangesteld, waren algemeen directeur Eric Gudde en secretaris-generaal Gijs de Jong namens de voetbalbond aanwezig bij de loting. Gudde hoopt in de derde week van februari een nieuwe bondscoach te kunnen presenteren.

Ingewikkelde materie

Tussen september en november worden de groepswedstrijden gespeeld. Vier landen uit de A-divisie spelen uiteindelijk play-offs om één startbewijs voor het EK 2020. Hetzelfde geldt voor de divisies B, C en D, waarin relatief zwakkere landen zitten. Het land dat laatste wordt in zijn groep degradeert naar een lagere divisie en groepswinnaars kunnen promoveren.

Volgend jaar wordt ook een 'gewone' EK-kwalificatie gehouden. De beste twee landen van alle tien kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Die landen doen niet mee aan de play-offs van de Nations League, die in maart 2020 worden gespeeld. De vier beste landen per divisie - die zich nog niet hebben gekwalificeerd - strijden in de play-offs om één ticket voor het EK. Behoorlijk ingewikkeld dus allemaal.

KNVB blij

Algemeen Directeur Eric Gudde is tevreden met de uitkomst van de loting: "Je had ook iets minder zware landen kunnen treffen, maar dit zijn buitengewoon interessante wedstrijden. Voor zowel publiek, staf als spelers." Gudde is blij met de Nations League die in de plaats komt van oefenwedstrijden: "De wedstrijden die we nu krijgen, staan bij iedereen hoger op de agenda. Dit format is beter dan vriendschappelijke wedstrijden. Het is een grote uitdaging."