Waarlandse slager sluit na 38 jaar de deuren

WAARLAND - Hans en Anja Wever sluiten na 38 jaar de deuren van hun slagerij. Aankomende zaterdag is de winkel voor het laatst open. In hun pand aan de Kerkstraat heeft bijna een eeuw lang een slager gezeten.

"Ik zei als klein meisje dat ik nooit bij een slager wilde werken. Mijn moeder zei toen al: 'Moid waar je het meest over hebt te zeggen, kom je het dichtst bij te leggen.' En nu ben ik al bijna 41 jaar getrouwd met een slager."

Anja en Hans Wever staan als vanouds hard te werken in hun slagerij. Hans is bezig met schnitzels en Anja staat vleeswaren in te pakken. "Ik ben al 50 jaar slager. Eerst heb ik in Alkmaar gewerkt. Later bij mijn vader in de winkel. Die rooide het niet met de knecht", vertelt Hans. In 1980 namen ze de zaak over. Op vergeelde foto's staat de winkel rond de opening.

Plezier

"We zijn wel eens een weekendje weg geweest", vertelt Anja, "Echt vakantie dat is wel 30 jaar terug, denk ik." Al die jaren stonden ze vroeg op om alle producten klaar te maken en de winkel op orde te brengen voor de klanten. "Dit moet je met plezier doen. Anders red je het niet."

"Sommige mensen moeten er niet aan denken om de hele dag met hun vrouw te werken", vult Hans aan, "Maar ik zou niet anders willen." Als de deuren zaterdagmiddag voor het laatst dicht gaan, verliest het dorp weer een ondernemer. Er zijn nu nog een bakker, kapper en bloemist.

Supermarkt

En dan is er natuurlijk nog de nieuwe supermarkt. Daar zullen de mensen voortaan hun lapje vlees moeten halen. Toch stoppen de slagers niet helemaal. Ze blijven met het ambacht in de weer. Ze leveren aan bedrijven, maar ook de klanten kunnen hun specialiteiten blijven bestellen.

"Oma's sudderlapjes", glundert Hans. "Jonge maar ook oudere mensen hebben geen zin meer om het te maken. Wij hebben het hier helemaal klaar, ze hoeven het alleen nog op te warmen." Maar de middagen hebben ze voortaan vrij. "We gaan lekker fietsen in de omgeving en met onze hobby's aan de slag."