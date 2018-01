Deel dit artikel:











Fietser met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen Foto: Davey Photography/ Davey Baas Foto: FOTO: Davey Photography/ Davey Baas

AMSTELVEEN - Rond 12.00 uur is er een ongeluk gebeurd tussen een fietser en een vrachtwagen op de G.Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. Het slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het is niet bekend wat de toedracht van de aanrijding is. De politie is aanwezig voor onderzoek. Een omstander meldt aan AT5 dat het het slachtoffer met beenletsel naar het ziekenhuis is gebracht.