Auto uitgebrand in Den Helder: brandstichting niet uitgesloten Foto: Inter Visual Studio/Roel van Steinvoorn Foto: Inter Visual Studio/Roel van Steinvoorn Foto: Inter Visual Studio/Roel van Steinvoorn Foto: Inter Visual Studio/Roel van Steinvoorn

DEN HELDER - Een bedrijfsbus in de Helderse wijk De Schooten is vannacht door brand verwoest. De politie sluit niet uit dat de bus is aangestoken.

Rond 1.30 uur sloegen de vlammen uit de bus, die stond geparkeerd voor een rijtjeshuis in de Adriaan de Grootstraat. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bedwingen, maar kon niet voorkomen dat de bus zwaarbeschadigd raakte. Een buurtbewoner die vanochtend het uitgebrande wrak voor z'n deur zag staan, vertelt NH Nieuws dat het de tweede keer in korte tijd is dat de eigenaar zijn auto in vlammen ziet opgaan. Een getuige, die vannacht met de vrouw van de eigenaar sprak, bevestigt dat.



De politie kan dat niet bevestigen, en benadrukt dat het vaststellen van de oorzaak van de brand prioriteit heeft. Als uit het onderzoek een mogelijk verband zou blijken, wordt dat door de recherche meegenomen.