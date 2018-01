Politie over doden Velserbroek: man doodde vrouw en zichzelf

VELSERBROEK - De twee doden die gisterenavond werden gevonden in een woning de Velserbroekse A. le Notrestraat zijn een 25-jarige vrouw uit het dorp en een 41-jarige man uit Tilburg. Er zijn aanwijzingen dat de man de vrouw heeft omgebracht en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd.

Onderzocht wordt of het veronderstelde scenario daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waarbij het gebruik van een vuurwapen niet wordt uitgesloten. Volgens de politie kenden de twee elkaar. Het gaat om een Syrische man en vrouw, zo bevestigt de gemeente Velsen tegenover NH Nieuws.

Hun lichamen werden rond 20.00 uur gevonden, maar de politie kreeg eerder op de avond al een melding dat er mogelijk ruzie was in de woning. Agenten zijn toen in de straat geweest, maar bij gebrek aan aanwijzingen hebben ze niet aangebeld. Na een tweede melding gingen agenten de woning wel binnen, en troffen de stoffelijke overschotten aan.

Noordhollands Dagblad schrijft dat de overleden vrouw ongeveer een half jaar geleden samen met haar dochtertje in de woning kwam wonen. Omdat zij op het moment van de schietpartij bij een kinderdagverblijf was, heeft zij niets van het geweld meegekregen. Zij wordt op dit moment ergens anders opgevangen. De politie zet het onderzoek voort.

Hulpsite

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen suïcidale gedachten. Een van de organisaties die zich bezighoudt met hulp aan mensen die nadenken over zelfmoord is 113Online. Deze online-hulporganisatie heeft ook een telefonische hulplijn: 0900 0113. Mensen kunnen daar anoniem en vertrouwelijk terecht. Ook biedt de website veel informatie en achtergronden over suïcidale gedachten en gevoelens.