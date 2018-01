Kluis geroofd en gokkasten geplunderd bij eetcafé Wormerveer

WORMERVEER - Bij een inbraak in eetcafé Happie Days aan de Stationsstraat in Wormerveer veel cash buitgemaakt. De inbrekers haalden in de nacht van maandag op dinsdag het geld uit de gokkasten en namen de kluis mee.

Volgens de politie Zaanstreek zijn de daders tussen 2.50 uur en 3.00 binnengekomen, waarna ze de gokkasten hebben opengebroken en het geld eruit hebben gehaald. Hoeveel geld er in de automaten zat, is niet bekend. In de kluis zat wel 'een groot bedrag'.

Op beelden gemaakt door een camera in het eetcafé zou te zien zijn dat de daders rond 1.00 uur al naar binnen kijken. Ze zijn op dat moment in het gezelschap van een derde man en lopen na hun verkenning richting de Zaanweg.

De inbraak is het tweede delict in korte tijd in de straat. Medio december werd de naastgelegen avondwinkel overvallen door twee mannen. Wie getuige is geweest of andere informatie heeft die naar de daders kan leiden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844.