Deel dit artikel:











Fietser overlijdt na val in water in Oost-Graftdijk

OOST-GRAFDIJK - Een fietser is gistermiddag overleden na een val in het water bij het Jagerspad in Oost-Graftdijk. Het slachtoffer raakte onwel tijdens het fietsen en belandde vervolgens in de sloot.

Een omstander die de hond aan het uitlaten was, zag het slachtoffer in het water liggen. Toen de hulpdiensten eenmaal ter plaatse waren, werd het slachtoffer uit het water gehaald. Er werd geprobeerd de persoon te reanimeren. Dat mocht echter niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.