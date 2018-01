De Dijk versterkt zich met Fred Benson

AMSTERDAM - Supporters van De Dijk zullen dinsdagavond wellicht vreemd hebben opgekeken tijdens de training. Op het veld van de Amsterdammers verscheen namelijk oud-prof Fred Benson. De spits moet de club van nieuwe aanvallende impulsen gaan voorzien nadat Loukili en Sahadewsing vertrokken bij De Dijk.

Het bestuur van De Dijk is blij met de komst van de in Ghana geboren Benson. “Zeker in onze situatie hebben wij vers bloed in de voorhoede nodig. We hebben afgesproken dat hij het seizoen bij ons afmaakt, met uiteraard de intentie voor een langer verblijf”, zegt Said Bentohami tegenover het Amsterdamsche voetbal.

De transfer naar De Dijk betekent een terugkeer in Amsterdam voor Benson. Eerder speelde hij in de jeugdopleidingen van FC Amstelland, Zeeburgia en Ajax. De Dijk hoopt de kersverse aanwinst speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Kozakken Boys.