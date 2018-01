Vier konijnen gedumpt bij Fronik Buurtboerderij in Zaandam

ZAANDAM - Vier tamme konijnen zijn dit weekend bij de Fronik Buurtboederij in Zaandam gedumpt. De beestjes waren 's nachts achtergelaten door een onbekend persoon. De volgende ochtend werden ze kletsnat op het terrein gevonden.

In de nacht van zaterdag 20 januari op zondag 21 januari zijn de konijnen over het hek van de buurtboederij aan de Westzanerdijk gezet. Volgens de buurtboerderij is dit niet de eerste keer dat er dieren zijn achtergelaten.

Strafbaar en gevaarlijk

De dierenpolitie wijst mensen in een Facebookbericht op het feit dat dieren achterlaten strafbaar is, zelfs als dat gebeurt bij een boerderij of asiel. Daarnaast kunnen dieren die achtergelaten worden gevaar opleveren voor andere dieren op het terrein. De gedumpte konijnen kunnen ziek zijn en andere dieren besmetten.

De politie is op zoek naar mensen met meer informatie. Als je iets verdachts hebt gezien of weet wie de eigenaar van de konijnen is, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.