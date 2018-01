Buurtbewoners bij brand Hoorn geëvacueerd om explosiegevaar

HOORN - Buurtbewoners van de Emmalaan in Hoorn moesten gisteravond hun woningen verlaten vanwege explosiegevaar in een brandende bestelbus. In het busje zaten flessen met de brandbare stof acityleen.

Voordat de brand ontstond, roken omwonenden een gaslucht in de omgeving. Hierna brandde een bestelbusje met de flessen acityleen af. "Acityleen is een stof die gekoeld moet worden. Mocht de stof opwarmen, dan is er kans dat de flessen exploderen. We moesten de flessen blijven koelen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.



"Er kwam iemand van de brandweer aan mijn deur. Die vertelde dat we onze spullen moesten pakken en moesten gaan", zegt een omwonende tegen NH Nieuws. De bewoners van de Emmalaan werden opgevangen in een buurthuis. "Nu zitten we hier de hele gang van zaken af te wachten."

Erg geschrokken zijn sommige bewoners niet. "Ik vind het eigenlijk wel interessant om te zien wat er aan de hand is", zegt een man. "Mensen in andere landen hebben te maken met veel ergere dingen zoals aardbevingen en tsunami's."