Buurtbewoners hevig geschrokken door vondst overleden personen in woning Velserbroek

VELSERBROEK - Buurtbewoners van de A. Le Notrelaan in Velserbroek werden gisteren opgeschrikt door vreselijk nieuws: er werden twee overleden personen gevonden op de tweede verdieping van een woning. Vandaag, de ochtend na de heftige gebeurtenis, laten buurtbewoners weten erg geschrokken te zijn.

"Ik hoorde een politiewagen langskomen en zag vervolgens iedereen buiten staan", vertelt een buurtbewoonster aan NH Nieuws. "Daar hoorde ik dat er twee mensen dood gevonden waren."

De vrouw heeft geen idee wie er in de woning woonden, maar weet wel te melden dat er veel jonge gezinnen in de flat woonden. Andere buurtbewoners denken te weten dat het gaat om een Syrische man en vrouw. Ze zouden ook een kindje hebben gehad.

De gebeurtenis is als een schok aangekomen in de buurt. "Het maakt zeker indruk", vertelt de buurtbewoonster. "Dit is een hele rustige wijk met veel kinderen. Mijn kinderen moesten vanochtend naar school en ik ben voor de zekerheid met ze meegelopen naar de bushalte. Er gebeurt hier nooit iets, dus dat er dan zoiets zo dichtbij gebeurt, daar ben ik wel bang van."

Politieonderzoek

De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan in de woning. Politieauto's reden af en aan en er werd gefotografeerd. Inmiddels is het onderzoek afgerond. De politie kan nog geen uitspraken doen over de identiteit van de slachtoffers en toedracht van hun dood. Zij zal waarschijnlijk in de loop van de ochtend met meer informatie komen.