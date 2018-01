Deel dit artikel:











Nu al warmste 24 januari ooit gemeten Foto: Sjef Kenniphaas

AMSTERDAM - De dag is nog nauwelijks begonnen en het is nu al de warmste 24 januari die ooit is gemeten, melden de weerbureaus Weeronline en Weerplaza. In De Bilt was het om 06.50 uur 12,2 graden. In 1960, het vorige record, werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt.

De komende uren warmt het bovendien nog verder op: in De Bilt wordt het vanmiddag 14 graden, een temperatuur die eerder bij april hoort. In het zuidoosten kan het boven de 15 graden komen. Wel blijft het overwegend grijs, met wat regen of motregen. Zeer zacht weer gaat in de winter zelden tot nooit gepaard met mooi zonnig weer, weet Weerplaza. Het is de stevige zuidwestenwind die verantwoordelijk is voor de aanvoer van de zachte lucht. In hoog tempo is deze relatief warme lucht, afkomstig vanaf de Azoren, over ons land uitgestroomd.