Mogelijk geschoten in woonwijk Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) In de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 01.45 uur zijn meerdere schoten gehoord aan de J. Calsstraat in Amsterdam

Er zou vijf of zes keer zijn geschoten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook niemand gewond geraakt en er lijkt ook niet op een bepaalde woning geschoten.

Voor zover bekend is er geen verdachte aangehouden. Volgens getuigen zijn er tijdens het onderzoek vijf à zes hulzen gevonden in de J. Calsstraat.