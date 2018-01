Amsterdamse ondernemers belanden op belangrijke Forbes-lijst

AMSTERDAM - (AT5) Deze week publiceerde zakenblad Forbes de belangrijke '30-under-30'-lijst met innovatieve ondernemers. Daarop staan ook een aantal Amsterdammers, waaronder Don Ceder, David Kellerman en Valerie Hirschhauser. AT5 vroeg hen wat dit voor ze betekent.

David Kellerman en zijn collega Valerie Hirschhauser hebben samen de startup Frank About Tea opgericht, een bedrijf waarmee ze de theesector eerlijker willen maken. Ze verkopen thee die direct vanaf de plantage naar Nederland komt, waardoor je extreem verse thee in je keukenlade krijgt en de theeboeren een eerlijker loon krijgen.

Kellerman is blij dat ze op de lijst van Forbes terecht zijn gekomen. "In december kregen we al van Forbes te horen dat we genomineerd waren, en anderhalve week geleden hoorden we dat we bij de laatste 50 zaten. We hadden helemaal niet verwacht dat we op de lijst zouden komen, dus het was een mooie verrassing."

Mooi compliment

Hij verwacht ook dat het goed is voor zijn bedrijf. "Het is in ieder geval een soort bevestiging dat je goed bezig bent." Op de website van Forbes is te lezen dat de mensen die op de lijst komen 'slimme ondernemers en game-changers' zijn die 'de wereld veranderen'. "Dat is een mooi compliment", zegt Kellerman. "En op deze manier is het veel makkelijker binnenkomen bij grote bedrijven."

Dat komt behoorlijk van pas in de komende maanden. Frank About Tea richtte zich eerst vooral op het thuisbezorgen van thee, maar wil zich in de toekomst juist richten op het in de supermarkt verkopen ervan. "We merken dat mensen hun thee liever in de supermarkt kopen, dus als we de markt willen veranderen kunnen we dat het beste daar doen." Hun doel? "Marktleider worden binnen het hoge segment van thee."

"Bizar"

De 28-jarige Don Ceder, advocaat en lijsttrekker voor de Christen Unie in Amsterdam, heeft ook een plek op de lijst veroverd. "Bizar", stelt Ceder. "Ik had het niet zien aankomen." Het is voor hem een leuke verrassing. "Ik kreeg al een mail dat ik op de lijst stond, maar ik dacht dat het spam was."

Ceder is gekozen vanwege zijn inzet voor de schuldenproblematiek. Dit doet hij onder meer vanuit zijn eigen advocatenbureau, waarbij hij cliënten uit de 'neerwaartse spiraal' van schulden wil helpen.

Schuldenproblematiek

Zijn idealen zet hij bovendien sinds kort ook in als lijsttrekker. Vooral financiële educatie en preventie staan bij Ceder hoog op de agenda. "Het is toch belachelijk dat je op je achttiende alles wat los en vast zit kunt lenen."

De vermelding van Forbes is voor hem is dat een bevestiging dat de schuldenproblematiek 'stappen maakt'. "Om op een lijst te staan met jonge mensen die een verschil maken in Europa, is al genoeg motivatie."