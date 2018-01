NH Kiest: Buurtbewoners willen een oplossing voor wateroverlast Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Wim de Baar wijst naar de sloot in de Gildenbuurt in Velsen-Noord: "de boosdoener". Net als veel andere buurtbewoners loopt zijn kelder regelmatig vol water door het hoge waterpeil in de sloot . De gemeente zou niet genoeg doen om het probleem op te lossen.

Veel buurtbewoners hebben last van het water. Niet alleen zijn de mensen vaak bezig met het wegpompen van het water, ook zorgt de vochtigheid voor ongezonde situaties. In het huis van Berry de Haan groeit een groen zwarte schimmel, iets waar haar buren ook last van hebben. "Voor heel veel mensen kan het gezondheidsklachten veroorzaken. Er groeien zelfs paddenstoelen onder de huizen", vertelt De Haan tegen NH Nieuws.

Wegpompen helpt niet

Ook buurtbewoner Gerrit Ausma is continu bezig met de wateroverlast. Zijn kelder loopt regelmatig onder en niets lijkt te helpen. "We hebben nu een aantal minuten gepompt en de kelder is bijna leeg", aldus Ausma. Toch keert het water weer terug zodra hij de pomp uitzet. "Die aansluitende werking van de buren helpt niet bij het pompen."

Geen oplossing

Na jaren van wateroverlast is de gemeente volgens de buurtbewoners nog steeds niet met een oplossing gekomen. Volgens Ausma wordt er alleen gekeken naar individuele oplossingen.

"De gemeente verschuilt zich achter het begrip 'doelmatigheid'. Ze willen de grond niet opentrekken om een nieuwe drainage aan te leggen, omdat ze een aantal jaar geleden al nieuwe riolering hebben aangelegd", vertelt Ausma.

