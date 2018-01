Deel dit artikel:











Woningen ontruimd in Hoorn na brand in bestelbus Foto: NH Foto: NH Foto: NH

HOORN - Op de Emmalaan in Hoorn zijn vanavond 20 tot 30 personen uit hun woning geëvacueerd vanwege een gaslucht. Vlak voor de evacuatie brandde er een bestelbusje in de straat af. Er zou mogelijk diesel in het riool zijn gelopen. De veiligheidsregio geeft aan uit de buurt te blijven.

De brandweer had de vlammen die uit de bestelbus kwamen snel onder controle. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hielden de brandweerlieden gepaste afstand van het voertuig, omdat er gasflessen in de busje zouden liggen. Tientallen minuten later werd de melding van de brand opgeschaald, omdat er vermoedelijk diesel in het riool is gelekt. Een ooggetuige weet te melden dat er mensen uit hun huis worden gehaald en op straat staan te wachten in badjassen. Zij worden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio opgevangen in een buurthuis.