Twee overleden personen gevonden in woning Velserbroek

VELSERBROEK - Er zijn door de politie twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de A. Le Notrelaan in Velserbroek.

Een ooggetuige, die anoniem wil blijven, vertelt aan NH Nieuws dat de straat volstaat met politiewagens en ambulances. "Ik zag de politie met zaklantaarns schijnen. Volgens mij lag er iemand op het balkon."



Eerder op de avond zouden buurtbewoners al schoten gehoord hebben. "Net na het eten hoorde ik knallen, maar ik dacht dat het vuurwerk was." De buurtbewoner geeft aan niet geschrokken te zijn, "maar ik vind het wel heel erg dat zoiets hier in de straat kan gebeuren."



De politie is een onderzoek gestart.