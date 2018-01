Deel dit artikel:











Auto raakt van weg en belandt in Amstel Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTELVEEN - Een auto is vanavond in de Amstel beland. Het ongeluk gebeurde vlakbij de kruising met de Nesserlaan aan de Amsteldijk-Zuid in Amstelveen.

Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is op dit moment nog niet bekend. Er zat tijdens het ongeval één persoon in het voertuig. De bestuurder is zelfstandig zijn auto weer uitgeklommen.